台積電(2330)董事長劉德音表示，台灣為全球設廠的布局與規畫之中心，台積公司南京廠的擴產，是根據客戶急單需求，至於美國廠區是否擴建P2廠也會根據需求而定。

台積電董事長劉德音今日參與法說會，揭露台積公司目前在全球設廠的布局與規畫，劉德音說，台灣是台積電布局的中心，3奈米和5奈米在南科，先進製程及研發廠區，也都會在台灣。台積電南京廠的擴產，是根據客戶緊急訂單擬訂，預計2023年量產。

台積電董事長劉德音說，南京廠目前16奈米月產能可達二萬五千片，新的擴產計畫是支援客戶緊急訂單，主要製程為28奈米，預計在2022年裝機，2023年量產。

美國設廠方面，台積電已公布在美國亞利桑那州廠設廠，目前P1廠區已開始建廠，預計2022年下半年裝機，將導入5奈米製程，2024年第一季量產，月產能可達二萬片，後續則將根據需求決定是否建P2廠區。

至於是否有其他海外設廠計畫，劉德音表示，不排除到國外的投資可能，但現在沒有具體計畫，要考慮的因素很多包括成本及生產效益等，這部分也不包括在1000億美元的資本支出中。

針對漲價議題，劉德音表示，台積電是採穩定價格策略，賺取合理的利潤，同時維護客戶關係。