印度神童阿南德日前在最新發布的影片中預言，歐美等大國將發生嚴重大事，且由於火星和土星在相對位置上，因此7月會更動盪不安，甚至疫情恐將反撲，果然法國與荷蘭政府相繼承認防疫出現漏洞，形同阿南德的恐怖預言再次成真。

根據路透社報導，荷蘭6月26日解封後，2周內確診病例激增近10倍，從解封前的500例飆升至6900例，荷蘭總理呂特7月9日宣布，自7月10日起重啟緊縮防疫措施，餐廳與酒吧午夜至清晨6點關閉，關閉舞廳和夜總會，呂特7月12日也進一步承認過早鬆綁防疫限制，並因錯估疫情而道歉。

印度神童預言解封日真有準？ 命理師曝台好轉關鍵日

除了荷蘭以外，無獨有偶，法國近期單日新增確診數也回升至4000例，法國總統馬克宏同樣在12日宣布擴大防疫限制，將出示健康通行證的措施擴大餐廳、電影院和劇院，8月起搭乘長途火車和飛機都需要健康通行證；此外，醫護人員必須在9月15日前接種疫苗。

阿南德6月3日就預言，印度、美國、日本及多數歐洲國家6月20日後將發生嚴重大事，結果來自印度的Delta病毒肆虐，國際間相繼發生英國延後解封、以色列也加強防疫措施，美國除了變種疫情之外，又發生邁阿密大樓倒塌，日本靜岡也爆發嚴重土石流。如今進入7月，歐洲正面臨新一波疫情的考驗，包括荷蘭及法國也因此擴大防疫措施，與阿南德日前警告「疫情恐將反撲」似乎不謀而合。