微缺德？一名男網友在爆料公社App上發文抱怨，他的主管節儉又小氣，但日前卻突然請他喝鋁罐的運動飲料，孰料，原PO喝完驚覺味道有些微妙，仔細一看才發現是喪禮儀式上的罐頭塔飲料，讓他崩潰地寫下「喝完覺得肩膀好重」。

這名男網友在爆料公社App中的爆怨公社發文指出，他的主管生性小氣，之前曾發生請員工吃過期的食物的先例，有日工作很忙碌，流了很多汗，主管遞給他一罐鋁罐運動飲料，當時確認飲料仍在有效期限內，就不疑有他一飲而盡。

原PO說，他喝完後覺得味道有些微妙，還發現罐身的外觀黏黏的，像是透明膠帶的殘膠，便立刻衝去主管的辦公室一看，桌上擺的飲料全是不知名的品牌，且罐身都留有殘膠的痕跡，他心想，「直覺就是罐頭塔」，雖心裡覺得不踏實，但礙於對方是主管，也不曉得如何反應，只是無奈地寫下，「這種好意行為非常缺德，唉！覺得喝完後肩膀好重。」

罐頭塔為喪禮常見的祭奠陳設，近年來也有年輕人翻轉習俗，將罐頭塔製成生日賀禮或是畢業禮物。（示意圖／翻攝爆料公社）

據了解，罐頭塔為喪禮的傳統習俗之一，形式為在竹架上擺放食物，並纏上透明膠帶固定，用於祭奠死者，後期也演變為在架上置放罐頭或飲料，喪禮結束後可由親友帶回。

文章曝光後，不少網友留言回應，有網友說，「肩膀沉重是心理作用，沒事沒事」、「那是保佑的，沒事」、「還是會喝，但不會多想什麼，下次主管請我喝或是吃什麼我會想一下」。