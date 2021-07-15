疫苗預約16日起中央接手 新北估剩餘1萬劑以下 16:362021/07/15 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長劉和然粗估剩餘疫苗在1萬劑以下。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市16日起將配合中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」進行疫苗施打，新北市副市長劉和然說，新北市15日完成65歲以上長者疫苗施打後，將進行剩餘疫苗結算，目前粗估剩餘疫苗在1萬劑以下。 劉和然說，當初中央疫苗分配是依據各縣市人口、年齡給概括量，但每個縣市施打狀況不同，有剩多但也有剩少，甚至還有不夠狀況，新北市16日會公布疫苗剩餘數量，並將與中央討論剩餘疫苗該如何分配施打？強調絕不會在未經中央同意前，就貿然把疫苗拿去施打。 新北市副市長劉和然粗估剩餘疫苗在1萬劑以下。(新北市政府提供) 花蓮疫苗覆蓋率已達21％ 剩餘劑量保留專案對象 北市預約殘劑 議員張斯綱爆超收376人 #預約系統 #疫苗 #中央 #新北市 #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日擬放寬莫德納疫苗接種年齡 12歲以上可打 10:182021/07/15 國際 三架載運疫苗飛機今抵台 蔡英文籲打疫苗成全民運動 19:342021/07/15 政治 澎湖開放18歲以上預約接種 不限廠牌 04:102021/07/15 焦點要聞 本土新增確診降至1字頭 衝刺打疫苗 04:102021/07/15 財經要聞 侯強調安心施打 盧稱剩餘率本島最低 04:102021/07/15 焦點要聞 北市高中職以下教職員 19日開打疫苗 17:302021/07/15 生活 好市多員工全打疫苗 議員控獨漏台北 14:402021/07/15 生活 疫苗施打登記第三輪 蔡英文呼籲：趕快登記 14:282021/07/15 政治 覆蓋率採劑次人口比 恐失真誤判 04:102021/07/15 焦點要聞 台中快打站今為67歲長者接種疫苗 16日施打年齡再下降 10:472021/07/15 生活 移工可開始登記疫苗 雲林縣疫苗蓋率近16％ 18:502021/07/15 生活 生活熱門新聞 颱風最快周日生成 周末天氣曝光 雷雨狂炸這區 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 高雄第2例！65歲翁上午接種莫德納下午突倒地亡 - 生活 25歲女曝打疫苗經驗 嘆「若能選絕不優先打AZ」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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