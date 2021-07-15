新北市16日起將配合中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」進行疫苗施打，新北市副市長劉和然說，新北市15日完成65歲以上長者疫苗施打後，將進行剩餘疫苗結算，目前粗估剩餘疫苗在1萬劑以下。

劉和然說，當初中央疫苗分配是依據各縣市人口、年齡給概括量，但每個縣市施打狀況不同，有剩多但也有剩少，甚至還有不夠狀況，新北市16日會公布疫苗剩餘數量，並將與中央討論剩餘疫苗該如何分配施打？強調絕不會在未經中央同意前，就貿然把疫苗拿去施打。