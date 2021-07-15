黃偉哲爭取全民普發5000元消費券 柯文哲不贊成 16:352021/07/15 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲答應台南市議員謝龍介提議，向政院爭取全民普發5000元消費券，台北市長柯文哲15日表示，不管是紓困補助、產業振興轉型，都要有整體計畫，不能每天東提一個、西提一個，還是要頭痛醫頭、腳痛醫腳，他不太贊成。 柯文哲說，不能每天誰提什麼就要回應什麼，這沒道理，也不可東提一個、西提一個，否則政治會失去整體性，還是要頭痛醫頭、腳痛醫腳，「我不太贊成」。 各地頻傳混打疫苗亂象 黃偉哲：不要以身試法 稱有5000萬劑卡藍申購 柯酸沒看到 #柯文哲 #贊成 #爭取 #全民普發 #黃偉哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元之爭延燒 小黃控中嘉董座 04:102021/07/15 財經焦點 感恩捐贈疫苗 黃偉哲空運250公斤愛文芒果送日本 15:202021/07/15 生活 桃觀光工廠 復業推優惠 苗栗特色館 整修再出發 04:102021/07/15 地方新聞 台南仿古船難修復 民代促火化給鄭成功 04:102021/07/15 焦點要聞 《經濟》CRIF郭曉薇：建構台灣產業新藍圖 變形金剛再升級 12:182021/07/15 財經 中天遭「二次關台」 羅智強：東廠依舊在 13:222021/07/15 政治 人民被綁架 藍白還在互鬥 04:102021/07/15 時論廣場 桃園航空城7／15公告 其他搬遷區地上物區段徵收 16:012021/07/15 區域情報-桃園 獨》高雄警酒駕申請退休不只1人 左營警酒駕被自家人抓到也退了 10:572021/07/15 社會 社評／抓住和平的最後機會 04:102021/07/15 焦點新聞 《集中市場》電金傳拱萬八新頁 外資連4敲進700億元 15:422021/07/15 財經 政治熱門新聞 蔡政府要求讓鴻海、台積電炸鍋？民進黨團：可請郭董解釋 - 政治 每人發5000元消費券？ 行政院回應了 - 政治 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 - 政治 民調專家：若在野勢力無法整合 民進黨可能長期執政 - 政治 三立可以、中天不行？ 呂謦煒批：NCC赤裸雙標 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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