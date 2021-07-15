台南市長黃偉哲答應台南市議員謝龍介提議，向政院爭取全民普發5000元消費券，台北市長柯文哲15日表示，不管是紓困補助、產業振興轉型，都要有整體計畫，不能每天東提一個、西提一個，還是要頭痛醫頭、腳痛醫腳，他不太贊成。

柯文哲說，不能每天誰提什麼就要回應什麼，這沒道理，也不可東提一個、西提一個，否則政治會失去整體性，還是要頭痛醫頭、腳痛醫腳，「我不太贊成」。