三級警戒大幅增加應屆畢業生的求職難度，雖然勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，但多名民進黨立委今天質疑，該計畫仿照去年方案設計，無法真正緩解今年畢業生所遭遇的就業困境，呼籲勞動部比照「缺工就業獎勵」新增「5＋2產業就業獎勵」，並延長青年就業獎勵金期限至今年底。勞動部回應，會持續關注疫情發展因應。

疫情衝擊國內就業市場，勞動部針對應屆畢業生再度提出「青年就業獎勵金」，鼓勵畢業生積極尋職並穩定就業，只要連續受雇於同一僱主滿90天，一次發給2萬元就業獎勵，若滿180天再加碼1萬元。

不過，民進黨立委邱志偉、鍾佳濱、郭國文今天舉行記者會，質疑今年疫情比去年險峻，三級警戒大幅增加應屆畢業生求職難度，但勞動部提出的「青年就業獎勵」卻比照去年方案設計，恐未能真切緩解今年畢業生所遭遇的就業困境。

邱志偉指出，青年就業獎勵金計畫只到9月30日，但疫情變化很難講，且現在各行各業都受衝擊，呼籲勞動部將該方案延長到年底，並呼籲勞動部新增「5＋2產業就業獎勵」，引導畢業生投入目前缺才嚴重的5＋2產業。

郭國文說，今年疫情比去年嚴峻，應屆畢業青年即便找到工作，待遇也可能不如疫情前，他建議現行獎勵標準縮短為穩定就業滿45天發2萬元，滿90天再加發1萬元，他也建議採行「先金後獎」措施，先直接給予應屆畢業生「尋職津貼」，支應畢業後卻尚未找到工作時的生活所需，若於一定期間找到工作再加碼獎勵，對於青年紓困才會直接有感。

對此，勞發署就業服務組副組長吳淑英表示，「青年就業獎勵」是因應疫情的階段性協助措施，盼促進青年衝就業、且穩定就業，如果待業時間越長，未來就業的難度相對較高，但如果3個月內無法就業，也會有其他資源協助，至於計畫是否延長，會針對疫情發展適時回應。

至於如何引導青年進入缺工嚴重的「5＋2」產業，國發會人力發展處處長林至美說，青年要進入「5＋2」產業需具備一些條件，國發會短期有提出培育青年相關技能的獎勵計畫，讓他們邊工作、邊培訓；長期部分也從學制方面推動產學合作，鼓勵企業投資人才等，讓「5＋2」能找到更多人才。