金融機構是否為了業績，什麼商品都推銷給客戶？金管會15日公布第三次公平待客原則評比前20％名單，共21家銀行、券商及保險公司上榜，金管會表示，這些名單就是提供消費者與金融機構往來的參考指標。

銀行業有七家，即上海銀行、合作金庫銀行、星展（台灣）銀行、國泰世華銀行、華南銀行、匯豐（台灣）銀行及臺地銀行。

金管會表示，七家銀行主要是在「酬金與業績衡平原則」扣分比較少。

證券業六家，有元大證券、中信證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券。得獎的券商則是在酬金與業績衡平原則、業務員專業度及商品適合度上得分較多。

保險業共八家，又分壽險業四家，是友邦人壽、中國人壽、保德信人壽及國泰人壽。

產險業亦是四家，即中信產險、泰安產物、國泰世紀產物及美國國際產物。

保險業則是在訂約公平及誠信知知原則上表現較佳者會勝出。 且這次除了表揚表現前20％業者外，也新增顯著進步獎，激勵較上次受評顯著進步並加強落實公平待客的業者，進步獎得獎業者為聯邦銀行、統一證券、新光人壽及南山產險。

金管會9月將舉行公平待客的檢討會議，將討論是否要2022年公告時，要不要同時揭露最後20％的公司，另外也會討論精進評核機制、修正金融法規，督導各公司落實法令遵循及執行公平待客原則，強化消費者權益之保障。