國鼎公司違反重訊申報遭處違約金40萬元 16:392021/07/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，對國鼎生物科技公司（4132）違反重大訊息申報規定處以違約金40萬元。 櫃買中心表示，國鼎生物科技公司接受媒體專訪（媒體發布日110年7月2日），對其臨床試驗中新藥宣稱未經證實之療效，並提及收到美國FDA建議通知納入重症患者與預期創造之營業額等與事實不符之陳述或尚未確定之消息，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣40萬元之違約金。 達航科技違反重訊申報 遭處違約金1萬元 凱羿子公司董事長退票延後重訊 證交所開罰5萬元 #國鼎 #櫃買中心 #申報 #違約金 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》違反重訊申報 達航遭罰萬元 17:242021/07/14 財經 黃育仁質疑違法 鈺叡喊續購菱光 04:102021/07/14 財經焦點 改標販售過期5年茶葉 業者提告抗罰辯「業界慣例」 12:122021/07/14 社會 疫情衝擊Q2財報出不來 8月12前須申請展延 18:402021/07/15 財經 竹檢破偽外資真中企 台灣區負責人被訴 11:452021/07/15 社會 房地合一、實價登錄7月上路 專家預估市場兩大變化 16:402021/07/14 房市新訊 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 4200萬公帑招待縣民旅遊 民進黨批意義何在 台東縣府回應了 18:382021/07/15 政治 高雄關攔截百萬包走私菸 市值逾7千萬全查扣 16:432021/07/14 社會 亂丟垃圾被逮 業者辯開車散心 04:102021/07/15 地方新聞 生技公司散播預約施打殘劑假訊息違法蒐集個資 作為招攬業務時談判籌碼 09:412021/07/15 社會 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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