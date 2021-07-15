櫃買中心15日表示，對國鼎生物科技公司（4132）違反重大訊息申報規定處以違約金40萬元。

櫃買中心表示，國鼎生物科技公司接受媒體專訪（媒體發布日110年7月2日），對其臨床試驗中新藥宣稱未經證實之療效，並提及收到美國FDA建議通知納入重症患者與預期創造之營業額等與事實不符之陳述或尚未確定之消息，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣40萬元之違約金。