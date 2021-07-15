台北市衛生局今天公布2例確診者足跡，其中案15426則到過萬華區某機車行及全聯西門町店，相關足跡皆已完成清潔消毒。北市府黃珊珊表示，該案為全聯員工，曾去萬華某機車行聊天時，好像有沒戴口罩狀況，這是我們比較擔心的。

黃珊珊表示，針對案15426是一位婦人，她先生7月11日確診，所以她後來同時間被居隔匡列，不過在7月13日時不舒服，7月15日做篩檢確診，並往前推找居家隔離前的足跡。

黃珊珊說，案15426在7月6日至7月7日中午12時50分至下午1時10分到過萬華區廣州街某機車行，除了看車子之外還跟老闆聊天，並做現金交易。黃坦言，該案好像沒戴口罩狀況，這是我們比較擔心的，若有一般民眾到此接觸會有風險。

黃珊珊指出，該案在7月6日至7月8日這三天待在全聯的足跡時間比較長，因為她是該店的店員，這3天都有上班，市府呼籲這段時間出入該門市的民眾要多加注意自己的健康狀況。

此外，黃珊珊指出，另外案15424的狀況比較特別，其父母親在5月確診，直到近期因為要去醫院探視母親，所以被要求做PCR檢測，結果為陽性CT值29，而該案在IKEA待比較久，所以會比較擔心，請有去過的民眾提高警覺。