今天NBA總冠軍賽打完第四戰，公鹿以109：103戰勝太陽，將系列賽追平到2：2平手，目前士氣正旺，因為他們一度處於0：2落後局面，回主場拿回兩勝非常關鍵，此戰公鹿發揮最好的是米道頓(Khris Middleton)，他轟下40分6籃板4助攻2抄截，是致勝功臣。

Chris Paul has 15 turnovers in his last 3 games. pic.twitter.com/XJeyNGQnkv — StatMuse (@statmuse) July 15 2021

說到致勝功臣，那也有「致敗功臣」了，本常比賽這個獎項可能將頒給太陽的老江湖保羅(Chris Paul)，他今天拿下10分4籃板7助攻，投籃命中率僅38.5%、三分球2中0，沒有任何罰球，比較慘的是他今天有多達5次失誤，為全場球員最高，正負值-10為全場倒數第二。

說到保羅的表現，他今天真的非常不在狀況內，前三戰分別攻下19、23、32分，且都保持5成以上命中率，今天只有13投5中，在場上過度冗長的盤球，加上攻擊傳球不夠果斷，造成許多失誤，特別是在比賽最後的關鍵階段，他的一次運球失誤幾乎葬送勝利，相當致命。

本場比賽太陽三項命中率都高於公鹿，而且主力攻擊手戴文布克(Devin Booker)以6成命中率轟下42分，但他們全隊一共出現17次失誤，公鹿僅5次，而因失誤送給對手24分最為要命，快攻得分0：15也有很大原因是失誤所造成，在全隊攻擊運作上保羅的失常要負起很大責任。

今天布里吉斯(Mikal Bridges)拿下7分5籃板、克勞德(Jae Crowder)15分8籃板3助攻3抄截3火鍋、艾頓(Deandre Ayton)6分17籃板5助攻3火鍋、強生(Cameron Johnson)10分、佩恩(Cameron Payne)9分、戴文布克42分，其中克勞德和艾頓命中率皆只有3成多，但在防守上表現相當突出。