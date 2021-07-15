基隆一名趙姓市民今年5月在社群網站上張貼文章，指5月18日起，每人可領疫情援助金1萬元，並附上網址，但點開卻是一隻金剛手比中指的圖片，警方依違反社會秩序維護法送辦，基隆地院近日審結，法官認為，該訊息屬戲謔，不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，諭知不罰。

判決指出，趙姓市民5月20日在社群網站平台上張貼文章，內文寫下，「5月18日起，每人補助疫情援助金1萬元，申請詳情如下…」更於文末附上連結的訊息，但點開卻是金剛比中指的圖片，警方認為嚴重影響公共安寧，依涉嫌違反社會秩序維護法之散布謠言，移送法辦。

檢警調查時，趙姓市民坦承不諱，但否認散布謠言，他說，會在平台上張貼這篇文章是單純覺得好玩，而點開連結也只是一張圖，所有內文都是複製別人的，其中沒有講到國家和政府，他認為，連結中的圖片沒有大礙，只是開玩笑才會轉傳，完全沒有想要影響公眾認知，或造成社會秩序混亂等犯意。

法院審理時，法官認為，趙姓市民在疫情嚴峻時張貼不實訊息，其作為有欠思慮，實屬可議，但考量到一般民眾欲了解「疫情援助金」內容，需點開該訊息所附的連結，而連結開啟後，並無任何與疫情援助金有關訊息，僅是一張照片，屬戲謔之意，主觀上沒有故意要散布謠言。

法官認為，一般民眾開啟連結當下，應可立即發覺此為一惡作劇連結，而非政府機關的公告網頁，也沒有任何證據資料能證明趙姓市民的行為，引起閱覽者心生畏懼或恐慌，而達影響公共安寧之程度，由於與社會秩序維護法規定的構成要件未合，應為不罰。