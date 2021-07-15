台東廣告業者蘇漢彬送抗菌學習桌、隔板至偏鄉幼兒園。（蔡旻妤攝）

從事廣告業的蘇漢彬送愛到出生成長的故鄉台東縣關山鎮，不僅免費幫鴻德幼兒園施工抗菌學習桌，也替安親班的幼兒設置防護型隔板。蘇漢彬表示，只要桌面不破損，基本上沒有使用年限的問題。鴻德幼兒園園長彭瑞寶說，感謝蘇漢彬對於小朋友愛的付出。

疫情三級警戒再度延長，中央流行疫情指揮中心13日實施部分鬆綁，但民眾外出時仍需全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會並保持社交距離。繼日前製作防菌好物供免費索取後，廣告業者再協助偏鄉幼兒園製作抗菌學習桌。

台東市廣告業者蘇漢彬引進抗病毒膜料製作包括滑鼠墊、桌面、大門把手，繼日前製作防菌滑鼠板供免費索取後，廣告業者再協助偏鄉幼兒園製作抗菌學習桌、打造防護隔板。

蘇漢彬認為台東市區以外鄉鎮，資源普遍缺乏，因此選擇送愛到出生成長的故鄉關山鎮，他強調，只要桌面不破損，基本上抗菌桌沒有使用年限的問題，也能針對表面進行清潔。鴻德幼兒園園長彭瑞寶說，感謝蘇對於小朋友們愛的付出，有了抗菌除黴功能的防護，相信小朋友能夠遠離病毒、健康成長。