台積電(2330)總裁魏哲家表示，台積電持續提高支援車用晶片，預計晶片大缺貨的狀況，將在本季大幅舒緩。台積電也持續提升製程技術，3奈米預計明年下半年量產。

在股利政策方面，台積公司財務長黃仁昭表示，配發給股東的第一季股利是2.75元，未來幾季股利會維持增加。

台積公司今日舉行法說會，針對車用晶片缺貨的議題，台積電總裁魏哲家表示，台積電已經提高支援，預計晶片大缺貨的狀況將在本季大幅舒緩。魏哲家表示，台積電上半年已積極提高支援，車用晶片生產鏈長且複雜，台積電下半年也是持續支援產能。

魏哲家說，為支援全球汽車產業，台積公司已採取前所未有的行動，包括重新調度其他產業客戶產能，本季車用晶片短缺情況就可望大幅改善。

台積電總裁魏哲家指出，台積電今年上半年，增加車用MCU的產出，與去年相比，上半年增加幅度達到3成，預計全年增加幅度可以達到60%，並較2019年疫情流行前增加30%。

在先進製程進度方面，台積電領先的3奈米製程，今年將進行風險試產，明年下半年量產。台積電總裁魏哲家表示，3奈米持續採用FinFET架構，支援智慧型手機及HPC運算，也將是晶圓代工最先進技術。

今年在智慧型手機及高效能運算推升5奈米需求，預估全年可貢獻自家20%營收。至於4奈米微縮版，預計會在本季試產，明年量產。4奈米是5奈米製程家族的一員，預計5奈米製程家族在未來幾年都會持續成長。

在先進封裝部分，預估可佔台積公司今年營收比重8%，且先進封裝未來5年成長幅度會超過公司整體營收的成長率。