日盛國際租賃與旗下蘇州子公司為充實營運資金，委由華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦新臺幣32.5億元暨美金1875萬元聯貸案，於7月15日完成簽約。

該案由華南銀行統籌主辦，新光銀行及彰化銀行擔任共同主辦，另有包括兆豐、一銀、土銀、臺企、永豐、台新、陽信、台中銀及三信商銀共計12家金融機構踴躍參貸，原擬籌組新臺幣26億元暨美金1500萬元，最終以超額125%完成簽約，充分顯示銀行團除對日盛國際租賃長期以來的經營績效表達認同與肯定，亦對公司未來營運展望深具信心。

日盛國際租賃成立於1981年，以提供各式車輛、營建機具及產業設備等分期付款與租賃為主要業務，目前為國內重車租賃前三大業者。而為掌握大中華地區商機，2013年底於大陸蘇州成立子公司，並先後在上海、南京、東莞等地設立營運據點，服務範圍從華中地區延伸至華南地區，就近為當地中小企業提供機器設備融資服務。