美聯準會主席鴿派言論後，美股隔夜互見漲跌。恆指今日開高走高，交易總金額約在1327億港元。

周四香港恆生指數收漲208.81點或0.75%，為27996.27點。國企股(H股)漲109.20點或1.08%，為10174.27點。原材料股漲3.62%，公用事業股漲3.13，金屬和礦石股漲2.59%，為表現最好的板塊。

阿里巴巴漲2.0%，報219.6港元；騰訊漲1.25%，報563.5港元；京東和美團也小漲。據華爾街日報報導，兩家公司可能會開放自家的生態系，允許相互之間的分享，例如允許微信支付和支付寶在對方的購物平台使用。

中國人行釋出存款準備金超預期，保險股大漲2.15%。中國平安漲3.7%；眾安在線漲16%；中國太保漲2.8%；新華保險漲2.1%。

海底撈跌4.0%，報45.35港元。瑞信下調該公司評級為中立，目標價維持在50港元。瑞信認為海底撈在過去一個月上漲兩成後，上漲空間有限。

比亞迪續跌3.2%。昨日媒體報導，大股東喜馬拉雅資本減持，累計套現24.4億港元。