新保(9925)今日股東會通過每股配息2元，今年董事改選為強調加強公司治理，增加一席獨立董事，順利選出董事九席(含四席獨立董事)。新保指出，今年持續受到疫情衝擊影響，仍將以SKS+PLUS科技保全持續多角化經營，結合創新科技，以達跨業、跨界整合及虛實並進，滿足市場及客戶需求，力拚營運成長動能，維持穩定獲利。

因應疫情的變化及企業營運的需要，新保提供防疫利器「溫測人臉卡機」快速了解人員狀況並簡化作業流程，而TOCC智慧防疫實聯系統提供監測溫度與後台報表追蹤，使用健保卡或身分證登錄配合政府實名制，降低使用人工與紙本登記的感染風險，同時持續推動保全智慧化的應用，積極投入綠能產業鏈服務，科技智慧服務同時結合防疫生活，強化營運成長動能。

因應高齡化衝擊與照顧人力薄弱，居家照護的需求不斷提升，事業群新保生活關懷公司運用AI科技並整合服務資源，提供銀髮族全方位的智慧照護平台。除了安心照護、安心接送與輔具代辦服務，也跨足長照產業，設立枋橋公共托老日照中心，應用科技設備打造安心舒適的在地養老空間；此外，因應疫情帶動防疫商品需求，幫助客戶加強防疫，攜手共度疫情難關。