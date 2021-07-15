「戰區」(The Drive- Warzone)報導，美國海軍伯克級驅逐艦史托克戴爾號(USS Stockdale DDG-106) 原先空置的近迫武器基座，安裝了「光學炫目攔截器」(ODIN：Optical Dazzling Interceptor Navy)，這是一種雷射武器，可使敵方的光電紅外傳感器失效，如果照在人眼上也可能造成永久傷害。 對此，軍事專家張競博士聯想到，去年美國曾指控中共用雷射炫光武器照射美國軍機與軍艦，當時就在想中共會如此魯莽嗎？現在才發現原來是美國的「認知作戰」，先指責中共有類似武器並且不當使用，所以美國軍艦再安裝這種武器就從「挑起軍備競賽」，變成「被迫應對」了。

雷射武器已研發很多年，原本計畫可以憑著雷射光的高熱，直接破壞來襲的砲彈與飛彈，然而這樣的雷射功率極高，所耗用電力極大，現在的軍艦的發電量還無法提供。因此現階段的雷射武器選擇退而求其次，利用低能雷射來「炫目」，過亮的光線也可以使敵方的光電/紅外傳感系統給失效(至少是暫時性的)，這就是美國海軍的ODIN。

對此，中華戰略學會研究員張競博士表示，他突然想起去年二月，美軍太平洋艦隊曾經發佈一則抗議消息，指控中共解放軍「呼和浩特」艦，使用雷射干擾美軍P-8A，而中國大陸沒有回應。

美國海軍波特蘭號的雷射武器測試。(圖/美國海軍)

「當時我還真對該事真偽，從技術層面與美軍發佈新聞模式提出過分析，刊登在香港《三策智庫》，我就覺得美軍如此處理新聞發佈，行跡相當可疑，但又不能理解為何有此神來一筆。」

現在看到美軍公開自己的ODIN系統，才發覺先前的消息其實指控共軍可能「無中生有」，原因是為了掩飾本身艦艇裝設「光學炫目攔截器」可能受到負面批評，因此採取先發制人，以惡人先告狀手法，去指控共艦呼和浩特艦上這項根本不存在的武器。

目前就軍用雷射裝備來說，基本上運用雷射追蹤目標進行測距 (LRF：Laser Range Finders) 、或是用來執行目標指定或照明 (LTD：Laser Target Designators) 以及乘波導引飛彈 (LBR：Missiles Laser Beam-riding) 等功能都算是相當成熟。

各個儎臺若是裝射雷射信號預警器，亦都是針對這些功能之雷射頻段信號提供預警；但在此要特別提醒，雷射預警信號截收裝備沒有做到像截收雷達頻段信號那樣複雜，通常都不會解析到十分詳細，能夠將其比擬到雷達信號如指紋般各個諸元完整數據精密。如此設計不是受限於技術工藝，而是就實用考量，不符成本效益。

此外更必須說明，不要被這種武器名稱「dazzling」(耀眼)所誤導，其所反制對象不是針對軍事儎臺駕駛人員的眼睛，此種低功率雷射反制武器，主要是針對敵方光電與紅外線頻段之偵搜感測器，不論此等感測器是裝設在艦艇、戰機、無人機甚至是潛艦潛望鏡，再加上任何結合非軍事儎臺運作之可攜式偵搜裝備，同時還包括所有不論在任何階段，運用光學與紅外線頻段導引之空射、艦射、潛射與陸基反艦飛彈。

此外還要強調，沒有人會無聊到用雷射瞄準駕駛員眼鏡，對比治安機關與住民地戰鬥所用之炫光震撼彈，您會用那個來產生致盲效應？看看這些違反常識，惡人先告狀的西方媒體報導，到底是誰在大打烏賊認知戰？