震旦行（2373）股東常會通過2020年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利6元，以15日收盤價93元計算，現金殖利率達6.5％，具長線投資吸引力。

2020年首季受新冠疫情影響，震旦行2020年全年合併營收129.51億元，較2019年略減5％；隨兩岸疫情趨緩，市場景氣復甦，震旦行乘勢積極開拓市場，在大陸OA事業及家具事業逐季成長帶動下，2020年稅後淨利14.38億，反較2019年成長5％，相當難得。

展望下半年，將迎來辦公市場的旺季，震旦行將持續優化經營平台，變革創新，擴大經營規模，法人預估，震旦行下半年的營收與獲利將逐季成長。

震旦行經營進入56周年，除了持續專注辦公領域的深耕，因應後疫時代零接觸需求，不斷創新商業模式，擴大雲端及智能應用等新事業領域發展。例如:「震旦雲」結合大數據、人工智慧等科技強化AI面試系統應用，協助企業進一步預測及發展人才管理策略，讓人才甄選變得精準快速，己獲許多知名科技業、製造業及金控集團使用，也讓雲旦雲使用人數快速增長突破5萬大關。此外，台灣OA事業4月成立「iSPACE智能應用中心」，結合AI與3D自造，提供「智能應用」、「自造教育」、「空間規畫」三大解決方案，以及「震旦自造教育工作坊」，作為企業及學校數位轉型孵化基地，期望三年內為台灣OA事業創造超過10％的營收成長，未來也將逐步將此模式複製到大陸OA市場，憑藉震旦實體通路優勢，創造差異化。

針對大陸家具市場，為強化品牌經營，擴大服務範圍，震旦行將家具品牌「震旦辦公家具」正式更名為「震旦家具」，提供辦公、教育、醫療等產業的空間與家具整體解決方案；同時為滿足互聯網時代下的新辦公人群、新辦公模式、新辦公生態的需求，並掌握人工智慧、5G應用契機，震旦家具特於今年6月成立Activa Lab靈動辦公實驗室，探索未來辦公場景與解決方案，並融入震旦IoT智慧辦公解決方案，為數位轉型下的企業提供更好的辦公體驗。除此之外，震旦創新中心憑藉卓越的設計能力，被認定為大陸「輕工業工業設計中心」，也是對震旦多年來堅持原創設計的肯定。