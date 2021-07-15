世界柑橘類果醬大賽The Worlds Original Marmalade Awards，素有「果醬界奧斯卡」之稱，埔里鎮「玫開四度」食用玫瑰園以台灣玫瑰加入柑橘果醬，奪下1金、1銀、4銅佳績；比賽分職人組跟一般民眾組，他們是今年台灣唯一榮獲金獎的職人。

章思廣與郭恩綺夫婦，在埔里鎮經營食用玫瑰花農場20年，章思廣擅長中式餐點，郭恩綺嫻熟於西式料理；近年，陸續有許多歐洲客座主廚，試吃他們種植的玫瑰後，發現沒有歐洲品種的苦澀味。

郭恩綺認為，既然外國主廚都給予肯定，出國比賽應該可行，於是他們用台中的柑橘搭配自家玫瑰，做出3款果醬參賽，柑橘玫瑰醬、柑橘加玫瑰花瓣、及柑橘玫瑰太妃糖醬，一鳴驚人，拿下美味果醬1金、1銀、1銅，及有趣食材3銅等6個獎項。

水土保持局南投分局長陳榮俊表示，玫開四度是該局2019年選定的13處社區食農環境教育基地之一，透過計畫串聯中台灣友善農友與合樸農學市集、台中主婦聯盟及台灣生態飲食設計中心團隊等，帶領各大飯店或知名餐飲集團的廚師們，直接進入產地，了解生態農漁民的生產的食材。

郭恩綺說，麵包師傅吳寶春，當初參加世界麵包大賽，麵包中使用的玫瑰，就是來自玫開四度，後來許多星級飯店也指定使用，如東方文華、日月潭雲品等。

獲得金、銀獎的柑橘玫瑰醬、柑橘加玫瑰花瓣兩款果醬，即將於7月底上市；柑橘玫瑰太妃糖醬則將成為今年冬季限定產品。