高雄15日無新增本土確診個案，也是連續14天「嘉玲」，高雄市長陳其邁在防疫記者會上表示，連續14天沒有本土確診個案，代表高雄市是安全的，高雄在65歲以上長者施打最後一天打線全開，預計會接種5萬人次，是自6月15日以來施打量最多的一天。

陳其邁表示，全國新增14例本土確診個案，分別在台北、新北、桃園地區發生零星個案，高雄已經連續14天「掛零」，假如有之前遺留下來的個案，會在這14之內發病，在加上特定風險族群及社區篩檢等所有的檢驗結果均無異狀，代表高雄是安全的。

陳其邁強調，北部的零星個案，有部分是家庭群聚，有部分則還在釐清感染源，在這個階段最重要的還是必須透過詳實、精準的疫調，把全國零星的個案從社區移除，希望雙北的清零目標可以盡速達成，台灣就可以完成確診個案數的控制。

陳其邁指出，打疫苗還是防疫最重要的關鍵，疫苗接種也是相當辛苦的工作，15日也是目前施打量最大的一天，大約會施打5萬人次，他講過防疫就是跟病毒賽跑，所以醫護及市府工作人員都相當辛苦，他也要向所有工作人員表達感謝。