印尼COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情擴大，一家日商自行包機撤回員工，被誤以為是日本政府包機撤僑，造成當地日本人混亂與不滿，認為未被告知政府的包機訊息。

時事通信社報導，在印尼的日商清水建設委託日本的航空公司，以14日的貨機航班將當地派駐員工接回日本成田機場。該班機雖然並非日本政府安排，但目前日本規定一天只能有2000人入境，搭乘該班機返日者獲准不受此限。

內閣官房長官加藤勝信在13日的記者會介紹這班返日特別航班，日本不少電視台以速報播報將派機前往印尼接人，並與去年政府主導從中國武漢撤僑的包機相連結。

朝日新聞報導，日本政府13日宣布將協助從印尼返日的特別航班，不受入境人數限制；印尼當地日僑看到新聞想買機票回國，卻找不到特別航班資訊，事後才從傳言得知是清水建設自行安排的包機，讓日僑既困惑又生氣。

一名派駐在印尼的30多歲男性日本人憤怒的說，這種航班應該由大使館等主導，讓一般人也能搭才對，否則就只是保護特定的人。

日本放送協會（NHK）報導，一家日商昨天自行安排包機載當地員工返國，結果當地日僑誤以為是日本政府安排的包機，許多人詢問駐印尼日本大使館該如何搭乘包機。

印尼因疫情導致醫療資源緊繃，不少日商有意撤回當地員工與家人，但難以訂到返日機票，日本各家航空公司因此規劃以特別航班載日本人返國。

駐印尼日本大使館14日晚間起受理欲搭乘者登記，預定當地時間16日中午截止，航班時間將視人數等狀況來決定。

原則上在印尼的日本人返日後依規定隔離14天、接受3次核酸檢驗（PCR）、從機場移動到隔離設施的交通等，都由其所屬的日本企業或團體負擔費用與安排；如果是以個人身分欲搭乘包機，需先與日本大使館聯繫。

根據駐印尼日本大使館統計，從6月26日到7月12日間，有9名日本人因染疫死亡，都是日商在當地的員工或長居印尼的日本人。