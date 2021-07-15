台灣美食世界聞名，日前東南科技大學餐旅管理系學生，於110年7月6日參加比利時觀光美食協會主辦之2021比利時觀光美食節國際大賽（BTGFIC），4位學生參加3項目，共獲得4金2銀佳績。由於新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，為了配合全球的防疫政策，故本屆比賽，改採線上形式辦理比賽。

東南科大選手在校長、院長與餐旅管理系林玫玫主任全力支持下，由餐旅管理系劉漱珊、許正忠老師指導，結合藝術料理與現代烘焙等相關元素與專業技術，帶領同學將食物藝術化擺盤精製化，在來自世界各地超過20個國家、500名選手中脫穎而出，獲得評審團青睞與肯定，奪得佳績。

而同樣在大賽中表現優異的還有崑山科大，崑大餐飲系師生亦在此次賽事中，打敗多國優秀選手脫穎而出，值得肯定。指導學生獲獎無數的邱翠華老師，參與個人動態調酒及咖啡調酒兩項目，雙雙拿下金牌，競賽常勝軍的施智偉老師也不遑多讓，摘下咖啡拉花金牌。

學生表現也不容小覷，一年級黃珮晴以「番紅花雞肉捲佐奶油芥末子醬及千層松露慕斯配野莓醬附烤馬鈴薯球」作品首度參賽，便榮獲主菜項目金牌。回想準備比賽的過程，黃珮晴認為一道料理的形成，從構想、試菜、修改、完成，以及食譜的說明，每一個階段都是不容易的，非常感謝老師及學長姐的提點，讓自己順利完成作品並拿下好成績，這些都是求學過程中珍貴的經驗。

都說民以食為天，在疫情期間更要好好吃飯，根據1111人力銀行調查針對紓困補助的使用排名，分別是購買食物64.4%最多，其次還有付房租/房貸46.1%、購買家用品41.2%、購買防疫商品31.8%以及服小孩學費23.2%，顯見「食」佔據生活中很大的比重。

1111人力銀行發言人黃若薇勉勵全台觀光餐旅相關科系學生，疫情雖重創產業營運，但危機即是轉機，許多旅行社業者早已轉型經營或多角化發展，因此在產也人才需求上也會有所變化，建議學子在校期間就可以修輔系或旁聽他系課程，若想了解各校系的開課狀況，可上「TUN大學網」查詢資訊，或上1111靜修網透過網課自我充實，進入職場前培養第二專長。