台中市立圖書館開放單一窗口借閱服務，並恢復通閱物流，讀者在兩天內就申請借閱近3萬本書籍。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

宅在家防疫，也要閱讀！中市圖館長張曉玲表示，市圖採「穩健式解封」，自13日起漸進鬆綁，全市各圖書館開放單一窗口借閱服務，並恢復通閱物流，讀者可跨館預約、就近取書，持有中市圖借閱證就能在館藏查詢系統借書，讀者在開放兩天內就申借近3萬本書籍；捷運松竹自助借還書站啟用近2個月，借閱已超過5000冊。

張曉玲表示，疫情期間彈性調整借閱政策，以「穩健式解封」漸進鬆綁，7月13日起全市各圖書館開放單一窗口借閱服務，民眾可領取預約書、辦理借閱證；此外，並恢復通閱物流，持有中市圖借閱證就能在館藏查詢系統借書，可跨館預約、就近取書，系統開放兩天即獲借閱近3萬本書籍。

張曉玲指出，圖書館也推出館員精選主題書袋，在暑假期間增加多元閱讀資源，提供兒童讀物、文學、生活風格等主題書籍，家長不用為選書而困擾，每個書袋有5到8本書，提供民眾借閱。

中市圖表示，民眾可在館藏查詢系統預約各館書籍，並前往就近的圖書館取書，相關書籍送抵取書處，系統會發送簡訊、電子郵件及APP通知取書，所有外借書籍均經過除菌消毒，才送到讀者手上。

中市圖提醒讀者，為避免群聚的染疫風險，要依照指定的分流時段到館取書，全程佩戴口罩、落實實聯制登記，並維持1.5公尺社交距離。民眾也可申請「書香便利送」服務，將書籍宅配到府，減少外出的機會。