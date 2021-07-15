中國外交部發言人趙立堅15日主持例行記者會指出，巴基斯坦開普省達蘇水電站項目的通勤班車發生機械故障導致汽油洩漏引發爆炸，造成中為人員大量傷亡。中方已派跨部門聯合工作組赴巴基斯坦，協助開展工作。

據報導，巴基斯坦外交部14日發表聲明稱，巴基斯坦開普省達蘇水電站項目的通勤班車因機械故障導致汽油洩漏引發爆炸，之後車輛墜入河中。巴方正開展進一步調查，向遇難中巴人員的家屬表示誠摯慰問。

趙立堅表示，中方對事件造成中方人員嚴重傷亡感到十分震驚。中國黨政高度重視，中共和國家領導人第一時間作出重要批示，要求全力搶救傷患，做好傷亡人員善後工作，迅速查明情況，深入評估有關安全風險，盡最大努力保證中方人員生命安全。

趙立堅介紹，外交部和中國駐巴基斯坦使館第一時間啟動應急機制，分別在北京和伊斯蘭馬巴德同巴方保持密切聯繫，全力開展事件應急處置工作，已要求巴方盡快徹查事件，妥善轉移並救治傷患，加強安保措施，消除安全隱患，確保在巴中方人員、機構和專案安全。巴方通過不同管道對傷亡人員表達慰問和哀悼，承諾將竭盡全力搶救傷患，開展後續處置，確保中國在巴人員、機構和專案安全。

趙立堅說，14日當晚，中國駐巴基斯坦大使和巴基斯坦外祕一同前往醫院看望了傷患，轉達了兩國領導人的關心和慰問。中方將於今日派跨部門聯合工作組赴巴協助開展工作。