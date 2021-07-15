國家通訊傳播委員會（NCC）昨天否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規劃變更案，原因是難防「公司大股東」介入。國民黨副祕書長李彥秀表示，NCC否決中天綜合台製播新聞是NCC自我恐懼與心虛，凸顯民進黨執政的荒腔走板、逆行倒施，再次甩了新聞自由一巴掌。

李彥秀表示，這幾年在民進黨刻意的操作下，多元的聲音與在野的意見，越來越難見諸主流媒體，更是貨真價實地印證了亞洲週刊批評民進黨政府民選獨裁的批判。

李彥秀說，亞洲週刊今年一月以「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」為題的專文，甚至獲得有亞洲普立茲獎之稱的卓越新聞獎（SOPA獎）的特別榮譽獎。其中評語更是發人深省，「批評人人討厭的專制國家輕而易舉，但要批評人人擁戴的民主制政府則殊不簡單」。

李彥秀認為，民進黨對於外國媒體報導的渲染，一向不遺餘力，卻對於亞洲週刊因此獲獎全面噤聲，正好也是自身民選威權的最佳見證。

李彥秀指出，對於NCC昨天的裁決，毫無意外，卻更讓人憤怒。他說，對照其他有線電視頻道的綜合台，同樣有新聞製播；對照其他媒體，難道沒有經營者介入的問題嗎？NCC選擇選擇雙重標準，選擇視而不見，不但自失獨立機關立場，更是把台灣又朝民選威權，又推了一步。