副議長余邦彥過去是運動員，充沛相當體力，防疫期間也維持運動的好習慣，輕鬆擊敗對手黃美慧。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

與議長許修睿同組PK的蔡惠婷則指出，很多手機運動模式，都很適合大人小孩一起「動滋動滋」大家都可以找到適合自己的運動模式。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

3級警戒持續到7月26日，雖然有部分微解封，但大家還是要盡量少出門，為了避免宅在家太久不動，造成解封後「腫狀」慘烈，新竹市議會議長許修睿與多位議員特別利用趣味性十足的手機健身程式，幫助大家達到運動的效果，也展現議員們問政之外俏皮的一面。

議長許修睿指出，今年前半年大家幾乎都在防疫，尤其是這兩個月的3級警戒，在家這麼長的時間，苦悶難免，但是防疫當前不能鬆懈，只是大家宅在家這麼久，幾乎都沒運動，人胖了、肉垮了，屆時解封會慘不忍睹。

新竹市議會的議員們因此發起1場運動PK賽，利用趣味性十足的手機健身程式來健身，也展現議員們問政之外俏皮的一面，議會同時將這支運動影片放在臉書粉絲專頁，立即引起許多迴響，這支運動影片也提醒民眾在家要動起來，才能維持身心健康、長期抗疫。

副議長余邦彥特別與黃美慧1組PK，余邦彥是新竹市議會的「運動寶寶」，過去曾是運動員，充沛相當體力，讓他在防疫期間也維持運動的好習慣，輕鬆擊敗對手黃美慧，他也極力推薦大家多挑選適合室內進行的運動，增加自身抵抗力對抗新冠病毒。

與議長許修睿同組PK的蔡惠婷則指出，很多手機運動模式，都很適合大人小孩一起「動滋動滋」大家都可以找到適合自己的運動模式。

此外，許修睿與議員們在防疫期間，除了在臉書上宣導各項防疫政策外，也在防疫期間，紛紛展現分享廚藝、運動等防疫「撇步」，輕鬆影片的方式，紓解大家防疫壓力，讓民眾有感接地氣。

新竹市議會之後也將推出「一起來甲奔」的單元企畫，議員們將介紹外帶美食，也邀請粉絲朋友推薦自己心目中的新竹美食。