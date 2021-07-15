雲林、南投、花蓮、台東4縣府委託盛弘醫藥採購BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日在疫情記者會中直言「非常困難」，雲林縣長張麗善今（15日）表示，人命關天，政府可以支持企業、宗教買疫苗，沒有理由不能和地方政府合作，讓地方政府分攤責任，公家支持公家，非常名正言順。

張麗善表示，雲林縣的疫苗使用率除了一些中央造冊的專案，疫苗使用率已達87.5％，共打了10萬6567人，媒體報導雲林縣疫苗施打率差是不實的，她要嚴正駁斥。

張麗善說，以蒼生為命，讓縣市政府自購疫苗，大家都能擔一分心、盡一分責任，採購到的疫苗都是用在國民身上，增加疫苗覆蓋率，雲林縣府自購疫苗的腳步至今沒有停歇。

她表示，全台2300萬人估計有1800萬人需打疫苗，每人打兩劑，外國甚至有考慮打三劑，中央政府准許鴻海、慈濟採購疫苗，既然已開了路，是否能讓已經提出採購計畫的四縣市循同一路徑？

張麗善強調，蔡總統曾說疫苗「多管齊下、多多益善」都是體恤民眾之心；台灣多買到一劑，多救一條命，她會持續採購疫苗，心意從未鬆懈，希望中央能協助，這個病毒的傳染力看不到盡頭，若能順利買到BNT疫苗，也能打到12歲兒童。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日在疫情記者會中直言縣市政府採購疫苗非常困難，行政院發言人羅秉成後來也說，疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，應由中央全盤統籌辦理，經評估現階段尚無開啟新專案的必要。