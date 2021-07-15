前陣子因為疫情影響各行各業收入，網路上掀起了曬「佛心房東」LINE截圖，讓不少人見識到房東患難見真情的暖心，當然也有房東要負擔自家開銷，無法降租，引發網友在PTT問卦，討論「房租還繼續收原價位的是不是很無良？」等租金問題，意外凸顯疫情之下，房租這「一大開銷」，沒被納入補助，讓許多因為疫情被迫降低收入的北漂上班族、無殼蝸牛族，經濟相當吃緊。

於此同時，台北市長柯文哲13日記者會宣布疫情紓困方案，除了其他縣市也有的公有場地減租(北市為75%)、另外一大亮點就是大家關心的房租問題，在國、社宅的部分也減30%。

不過這可沒辦法緩解北漂族燃眉之急，畢竟當中大部分租客都「不是」承租社會宅，而中央和其他縣市對此也沒有相關補助，因此「疫情到底該不該將租金納入補助」討論因台北市祭出國、社宅減租補助持續發酵，但對一般租屋族而言，仍然看得到吃不到。

事實上，根據1111人力銀行調查指出，超過6成上班族需要靠補助，來維持正常的家庭生活，只有8.6%的上班族沒有補助也可以生活。進一步問到上班族「如果領到補助會如何運用？」竟高達4成6上班族是要拿來「付房租/房貸」，顯見「租金紓困」對上班族來說，是多麼迫切。

繼北市府國、社宅減租補助後，中央及其他地方是否跟進，甚至擴大範圍成一般租屋族補助，仍有待商榷；有評論家建議，相關補助可請中央研議，在租屋族提出租屋相關證明後，可依照既有租金補貼標準給予緊急租金補貼，併入紓困4.0方案。