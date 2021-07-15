中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會表示，加拿大今年以來已四度發現原住民寄宿學校「無標記、無記錄」亂葬崗，這一消息令人震驚、令人髮指。隨著一處又一處無名墓地被發現，加拿大嚴重的系統性種族主義問題，一次又一次暴露在世人面前。人們不禁要問，加拿大未知的地下究竟還埋藏著多少罪惡？

據報導，加拿大不列顛哥倫比亞省的佩內拉庫特部落當地時間7月12日宣布，其所居住區域發現了160多座「無標記、無記錄」的墳墓，該區域曾是庫珀島寄宿學校的所在地。這已經是加拿大今年5月以來發現的第四處「無標記、無記錄」墓地。

趙立堅表示，他注意到加拿大領導人對此回應稱，這些發現只是加深了家庭、倖存者、所有原住民和社區已經感受到的痛苦，重申了一個他們早就知道的事實。有外國網友評論道，這一發現應該是重申了加拿大政府早就知道的事實吧。

趙立堅表示，此前聯合國人權理事會的許多報告員和專家發表聯合聲明，敦促加方對其寄宿學校的原住民遺骸問題進行全面調查。然而，面對鐵證如山的罪行，加拿大政府卻總是敷衍塞責，甚至甩鍋給天主教會。

趙立堅強調，加方口口聲聲說要採取措施尋求真相，卻鮮有實際行動，這種只說不做的做法，只能給原住民帶來更大的傷害，也充分暴露出加方在人權問題上的虛偽面目。加方應該深刻反省，拿出切實的舉措，對原住民遭受虐待歧視的問題徹查真相，追究責任，進行補償，切實解決自身存在的系統性種族主義問題。