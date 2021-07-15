國民黨高市議員陳若翠（左三）今偕高雄市得玉教育文化基金會執行長劉進添、高雄市大港興公益協會理事長王海玲捐助5000個愛心便當，幫助弱勢族群共渡艱難時期。（陳若翠提供）

高雄市議會議長曾麗燕今（15）日下午親自贈送共8千個防疫口罩到小港及前鎮清潔隊，再三叮嚀清潔隊員注意防疫。此外，國民黨高市議員陳若翠也偕高雄市得玉教育文化基金會執行長劉進添、高雄市大港興公益協會理事長王海玲捐助5000個愛心便當，幫助弱勢族群共渡艱難時期。

曾麗燕說，清潔隊員是城市的化妝師，少了清潔隊員將讓城市運作陷入停擺，感謝清潔隊員維護高雄成為乾淨城市。在新冠肺炎疫情威脅下，站在第一線基層服務的清潔隊員安全，更應受到政府重視。

曾麗燕表示，清潔隊員除優先接種疫苗外，市府更要提供充裕的防疫物資，讓清潔隊員能安心投入工作；她以特別費採購防疫口罩，分別贈送小港和前鎮清潔隊各4000片口罩。

高雄市議員陳若翠繼日前聯合愛心企業主及團體，捐贈第一線防疫基層人員1萬個防護面罩，今天再與協會代表至社會局聯合捐贈餐券，她與高雄市得玉教育文化基金會、高雄市大港興公益協會洽妥正忠排骨飯慨捐共計5000個愛心便當，由社會局副局長葉玉如代表接受，委由社會局透過社福系統轉給基層弱勢朋友及家庭，給予關懷並免於捱餓。

陳若翠指出，目前政府的紓困4.0方案，對相關產業及勞工都訂有補助辦法，對於列冊低收入戶也有補貼，雖是杯水車薪，大家也都很辛苦，但還有一些更辛苦的朋友如遭逢急難的社福個案、單親兒少等，需要更及時的社會愛心關懷，如果他們能免於挨餓，知道有人關心，相信會更有勇氣去克服困難。

此外，近日高雄市政府力拚疫苗施打率，卻陸續發生未成年施打疫苗、老人混打疫苗等亂象。高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍表示，高雄市的疫苗施打場地及施打率是國內前段班，但不應為了趕快造成作業人員壓力的增加，導致失誤發生，不論是未成年施打或疫苗混打，都是安全上有爭議的狀況，更會造成民眾的不安與恐慌，須更謹慎處理。