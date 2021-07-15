中國外交部發言人趙立堅今天（15）日主持例行記者會。有記者提問，據美媒報導，美方希望在中美兩國元首之間設立「電話熱線」機制，中方對此有何考慮？

趙立堅表示，「據我所知，中美之間已經建有元首、外交、國防等多條熱線，多年來一直發揮著重要作用。」