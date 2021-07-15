陸外交部：中美之間已建有元首、外交、國防等多條熱線 17:072021/07/15 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部稱：中美之間已經建有元首、外交、國防等多條熱線。（人民日報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人趙立堅今天（15）日主持例行記者會。有記者提問，據美媒報導，美方希望在中美兩國元首之間設立「電話熱線」機制，中方對此有何考慮？ 趙立堅表示，「據我所知，中美之間已經建有元首、外交、國防等多條熱線，多年來一直發揮著重要作用。」 美中軍艦現身 花東外海爆情蒐戰 日稱釣魚台為領土 外交部無反應 馬辦：失國格、卑躬屈膝到極點 #中美 #熱線 #元首 #國防 #多條 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯大使：儘管中美之間存在分歧 但還沒到發生戰爭的地步 10:402021/07/15 兩岸 台海若爆發衝突 戰爭怎麼打外媒報你知 16:032021/07/15 軍事 拜登擬與陸建立熱線供緊急通話 CNN點出三大關鍵 11:222021/07/15 國際 國戰會論壇》中共的「歷史征程」與發展道路（王崑義） 09:002021/07/15 海納百川 日本捐贈第三批疫苗抵台 外交部：關鍵協助 14:352021/07/15 政治 好市多內湖店有確診足跡 今暫停營業清消 11:112021/07/15 生活 解封在即 冬山邀大家來放風箏 04:102021/07/15 地方新聞 中方在巴人員發生嚴重傷亡！王毅：希望巴方迅速查明原因 10:332021/07/15 兩岸 大陸最牛股股價超跌 石大勝華跳水 鋰電池錯愕 04:102021/07/15 全球財經 拜登政府暫時沒有恢復中美戰略與經濟對話的計畫 15:442021/07/15 兩岸 1分鐘讀財經》陽明殺破182元現增價 一掛券商剉咧等 最慘結果曝 08:222021/07/15 財經 兩岸熱門新聞 美公司妄稱陸船在南海排汙實為在澳他國船 中方：一大笑話 - 兩岸 史話》蔣抱怨白「不守範圍」──《悲歡離合四十年：北伐.抗戰》（七） - 兩岸史話 - 言論 微軟再遭大規模網路攻擊 駭客組織來自中國在境外操作 - 兩岸 習近平16日以視訊出席APEC非正式領袖會議 - 兩岸 - 旺報 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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