【旅遊經 編輯部報導】

東京奧運倒數計時！受疫情影響，運動迷們不能飛日本親臨東京觀戰，為彌補對自己喜愛的運動員加油的遺憾，全球多元旅宿平台 Airbnb 宣布和國際奧林匹克委員會 （IOC） 、國際帕拉林匹克委員會 （IPC）合作，在奧運期間展開特別計劃，推出超過 200 項由全球頂尖運動員主持的線上體驗，向大眾分享他們對運動的熱情，另外，還有推出免費線上體驗！

Airbnb 與日本志工支援基金會合作，推出一系列奧運場館巡禮免費線上體驗

奧運期間開箱 NBA 傳奇球星 Scottie Pippen 家

同時，Airbnb 也與日本志工支援基金會合作，推出一系列免費的線上體驗，在奧運志工的帶領之下，旅客們能展開奧運場館巡禮、深入瞭解日本文化，並體驗來自日本在地志工的待客之道。此外，Airbnb 更獨家邀請兩屆奧運金牌得主和六屆 NBA 冠軍 Scottie Pippen 開放位於芝加哥的家，幸運的美國球迷可在金牌得主家線上觀賞精彩賽事，以不同過往的方式，來參與奧運，為喜歡的選手們加油。

Airbnb 和國際奧林匹克委員會 （IOC） 、國際帕拉林匹克委員會 （IPC）所舉辦的奧運線上體驗，由現役運動員和退役體育英雄共同主持，包含兩屆世界衝浪冠軍 John Florence、2016 年奧運鐵人三項銀牌得主 Jonny Brownlee、2016 年奧運競技帆船金牌得主 Hannah Mills、英國 2020 年奧運游泳項目代表選手 Alice Dearing 和 2016 年夏季帕運短跑金牌冠軍 Jonnie Peacock 等，旅客們只要參加 Airbnb 線上體驗，全球頂尖運動員便集結到螢幕前與民眾相會。

除此之外，旅客還可以直接與傳奇運動員像是有「天下第二人」稱號的 NBA 頂尖球員 Scottie Pippen 、「大鳥」Larry Bird 及被封為 NBA 「四大中鋒」之一的 Patrick Ewing 線上相見；男子 400 公尺接力世界紀錄保持人 Michael Johnson、兩屆奧運女足金牌 Brandi Chastain 也將加入線上體驗的互動行列。旅客們甚至可以在奧運獎牌得主和內部人士的帶領之下，線上探索東京奧運場館。

Airbnb 與日本志工支援基金會的一系列線上體驗，將由當地的體驗達人們主持，帶領旅客走入奧運賽事進行的所在城市與場館，深入了解其文化與歷史。旅客們能在線上體驗過程中深度感受日式待客之道，包括瀏覽帕奧馬拉松路線、親臨福島縣營吾妻球場等，線上體驗地點遍及宮城、福島、橫濱、靜岡與東京，正在規劃疫後日本感謝之旅的台灣遊客們不妨先以線上體驗預習暖身！