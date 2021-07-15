大陸拳擊選手鄒市明曾拿下奧運2008年和2012年金牌，在業餘轉職業後更獲得過一面拳王金腰帶，從此被譽為「大陸拳王」，另外他在2011娶到央視美女主持冉瑩穎，婚後育有3個兒子；37歲的冉瑩穎為愛淡出演藝圈陪鄒市明在國際間闖蕩，近日兩人現身機場，她穿著細肩帶背心，側拍照讓超巨車頭燈現形，不科學身材再度令網友們震撼。

鄒市明雖然是大陸拳王，先前他曾帶大兒子鄒明軒參與親子實境秀節目《爸爸去哪兒》，才開始受到運動迷以外的觀眾熟知，愛妻冉瑩穎也因此獲得關注，不僅是畢業於北京大學管理學院的學霸，還是中央電視台的專業主持人；另外冉瑩穎的不科學身材，從她出道就引起討論，還有人稱她是「被身材耽誤的才女」。

冉瑩穎經常在微博分享家庭生活。(圖/ 摘自冉瑩穎微博)

冉瑩穎和鄒市明近期現身機場，她的不科學身材又引起熱議。(圖/ 摘自微博)

冉瑩穎和鄒市明結婚超過十年，還生了3個兒子，淡出演藝圈後專心在鄒市明身邊陪他在國際間征戰，兩人經常在機場被拍到；14日冉瑩穎和鄒市名現身機身，她穿著貼身細肩帶背心，多張側拍照驚見她傲人上圍像是快擠爆衣服，下身又很纖細，著實不像生過三胎的身材。

從當主持人時期的冉瑩穎就對自己身材積極管理，仍然被她的機場穿搭照嚇壞，紛紛激動表示，「只有我覺得很嚇人嗎？」、「這胸部太誇張，要不是路人側拍還會以為是P圖」、「快炸了，衣服是不是要撐爆了」、「以前還沒那麼誇張，當媽之後身材更極致」。