新冠肺炎疫情肆虐全球，尤其在第三世界國家，更突顯問題的嚴重性。為了幫助世界各地貧窮、落後的人民，一直以來，國際間有無數的非營利組織NPO nonprofit organization）透過物資、技術、金錢等等的方式來援助這些國家及人民，這充滿挑戰性又極具愛心的工作，也吸引不少來自全球的熱血青年加入。究竟成為NPO成員該具備什麼條件？就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享成功應試NPO實習缺的過程，她認為要具備付出的熱忱，這點很重要。

分享的這位網友本身是今年應屆畢業生，而且也順利考上研究所。原本打算好好享受2個月的暑假，但希望提早累積實戰經驗，所以還是投了實習缺。其中一家就是Glocal Action全球在地行動協會的議題推廣實習生一職。

網友透露，收到面試通知信，對方事前提供5大問題讓她提早準備，問題包括簡單自我介紹、對Glocal Action的認識、申請暑期職場體驗的原因、期待獲得的收穫、有沒有想詢問的問題。針對這些問題，她先打好逐字稿，並透過錄影或錄音的方式來檢視自己的回答及儀態。由於為視訊面試，所以事前一定要確認好電腦、網路可正常使用，並要確保面試環境安靜無噪音，最好可選一面家中的白牆，讓背景乾淨清爽。

面試當天過程主要針對那5大問題為主軸，但最後執行長問了一題，如果有人問你，「在疫情之下，台灣也很需要協助，為什麼你們還要去幫助國外呢？」網友則回答，這是一件需要長期耕耘的事情，希望對方可以站在不同的角度，看待這件事。

面試後，除了補寄面試官要求的美編與影音剪接的作品之外，她也再補充過程中回答不夠周全的問題，並感謝給予面試機會。雖然現大家都身處在疫情之中，但網友認為，不要因為整天在家而失去對生活的熱情，大家仍要維持自己的熱情，「相信付出能夠為社會帶來改變」。這是她此次面試中最大的心得感想。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年台灣受到疫情衝擊不小，但隨疫情趨緩，部分產業的微解封，讓各企業將陸續回歸正常營運，也紛紛釋出徵才資訊。想要順利求職，無論是正職、還是實習面試的應答技巧都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」前人的面試經驗，找到你的優勢，避開不必要的失誤。在後疫情時代，只要嚴守防疫規定做好萬全保護，成功應試找到適合的工作，並沒有想像中的難，勇敢踏出開始的第一步吧。