盧彥勳莊智淵東奧終局之戰 盼站上頒獎台風光退休

中華代表隊選手即將踏上奧運征程，不少新秀準備在奧運初登場，但也有幾位資深國手將是最後一次以選手身分參賽奧運，網球盧彥勳、桌球莊智淵、跆拳道劉威廷和射箭譚雅婷，都表示東奧將是他們的生涯最終戰。

台灣網球一哥盧彥勳，在今年的溫網比賽後告別網壇，結束了他20年的職業生涯。在訓練時還巧遇球王喬科維奇，兩人不僅開心合影，更相約東奧相見。盧彥勳過去20年奧運不曾缺席，談到這次將是最後一次挑戰奧運，他表示不管結果如何，都不會帶著遺憾離開。

台灣桌球教父莊智淵2019年曾拋出震撼彈，表示不再代表國家參與任何賽事，沒想到在最後一刻回心轉意，將5度站上奧運賽場，與世界各地好手角逐金牌，他希望在退休前能夠摘下奧運獎牌，在自己的職業生涯再添最後一筆成就。

2018年亞運結束時，跆拳道運動員劉威廷就決定東京奧運將是他生涯最後一次的國際賽事，今年將是他第2次勇闖奧運，他也坦言早在上屆奧運膝蓋就有傷勢，訓練受到影響，難以最佳狀態出賽。但傷勢不減他的鬥志，他躊躇滿志地說：「這是最完美的劇本，在最後一場國際賽拿下獎牌後風光退休，沒有什麼比這更好的結局。」

中華隊射箭好手譚雅婷在里約奧運與雷千瑩、林詩嘉射下女團銅牌，原先預計里約奧運後就退休的她，除了肩膀的舊傷，後來骨折更是一度讓她萌生退意。走過這5年的低潮，挺過了傷勢與復健，決定再拚一次奧運，突破自己，讓自己最後一次的奧運能夠劃下圓滿句點。

從初登體壇到如今資深老將，運動員們曾征戰無數賽場，而如今東奧成了最後一站，期盼這些准退役選手能夠提攜其他的台灣體壇新秀，引領他們在未來能夠在體壇發光發亮。