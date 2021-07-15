新華社15日報導，中國駐巴基斯坦大使農融14日晚前往巴首都伊斯蘭馬巴德附近的陸軍總醫院，看望當天在巴國西北部開伯爾─普什圖省爆炸事件中的部分中方傷患，巴國外交部祕書蘇海爾．馬哈茂德陪同看望。
據了解，這些傷患是由巴軍方直升機轉運至這家醫院救治。
農融向院方詳細詢問受傷同胞的傷勢和救治情況，向受傷同胞轉達了中共中央、國務院和中國人民的關心與親切慰問，囑咐大家安心接受治療，爭取早日康復。受傷同胞對此表示衷心感謝。
新華社報導，農融說，發生這樣不幸的事件，深感痛心。大陸國內對此高度重視，向使館發來明確指示。要按照大陸國內的要求，同巴方進行密切的溝通協調。當前，首先要最大限度、不惜代價地救治傷者，讓傷者早日恢復健康。
農融強調，要對事件原因、有關證據和現場進行深入調查，查明真相。如果發現事件中有人為的、恐怖襲擊的因素，要查出真凶、嚴懲不貸。
農融提醒在巴中國公民、企業、項目及機構加強安全警戒，確保人員安全，非必要不外出。
馬哈茂德表示，巴方對遇難者表示最深切哀悼，將確保中方傷患得到最好的救治。
當晚，農融還在醫院弔唁了爆炸事件中的遇難同胞。
中國駐巴使館14日發表聲明說，當天上午7時（北京時間10時）左右，由中方企業承建的開伯爾─普什圖省達蘇水電站專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，造成包括9名中方人員和3名巴方人員在內的12人死亡。目前，巴方正在對爆炸原因展開調查。
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