封測廠矽格(6257)因應市場需求強勁、訂單需求暢旺，今（15）日宣布將2021年資本支出金額大幅調升至100.5億元、調升幅度達80％。法人認為，矽格對投資擴產向來採取審慎策略，此次大舉追加投資金額，顯示公司看好半導體產業前景。

矽格公告，董事會為配合營運需要通過2021年資本支出追加案，將金額自55.9億元調升至100.5億元，調升幅度達80％。其中，矽格本身由35.2億元調升至53.8億元，子公司誠遠、矽興、台星科、聯測等自20.7億元調升至46.7億元，分別調升達53％、125％。

矽格對此表示，集團主要客戶的手機、網通、電源管理、車用晶片銷售持續暢旺，帶動公司訂單需求暢旺、營運動能佳。為配合兩岸及歐美客戶產能需求，決議追加下半年資本支出，以配合增購設備及擴充產能需求，對未來半導體產業前景深具信心。

矽格今日召開股東常會，通過2020年財報、盈餘分配及資本公積發放案，決議配發每股現金股利2.9元，其中以盈餘配發2元、資本公積配發0.9元。董事會訂定8月16日除息交易，9月3日發放現金股利。