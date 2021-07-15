台積電(2330)購買BNT疫苗一事，台積電董事長劉德音表示，台積電的員工住在台灣社區裡，所以希望台灣居民大家都有疫苗可打，不認為有政治因素在其中。至於地緣政治對各家企業都是挑戰，但他認為美國現任政府政策可預期性相對較高。

台積電日前公布，捐贈500萬劑BNT162b2疫苗，作為新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防疫使用，捐贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署，捐贈金額不超過等值約1億7500萬美元。

台積電今(15)日召開法說會，被問及疫苗採購相關議題，台積公司董事長劉德音表示，雖然台灣確診個案數減少，但取得疫苗是優先事項，樂見台積電與鴻海、永齡基金會共同取得1000萬劑BNT疫苗。劉德音說，此事順利獲各方支持並簽約，意味著沒有政治力參與其中，否則不會成功取得疫苗。

針對地緣政治因素的影響，台積電董座劉德音說，這對各家企業都是挑戰，但美國現任政府政策可預期性相對較高。

劉德音今年5月在線上接受美國媒體訪問時曾提到，全世界都需要台灣高科技產業的支持，今日於法說會再被詢問相關議題，劉德音表示，此次全球供應鏈受疫情影響而中斷，更加凸顯台灣在半導體供應鏈的重要性，各國都希望台海能維持和平。