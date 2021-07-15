日本東京都COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情愈趨嚴峻，今天又新增1308 例確診病例，不僅超越昨天的1149例，也較上週四增加412例，連續兩天新增逾千例。

東京奧運即將於7月23日開幕，但東京都COVID-19疫情日趨嚴峻，昨天單日新增確診病例逾千例，高於5月第4波疫情高峰。日本政府已對東京都發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22日，涵蓋整個東奧舉辦期間。

日本放送協會（NHK）報導，繼昨天新增1149例確診病例後，東京都今天又新增1308例確診病例，較上週四增加412例，連續兩天新增逾千例。

讀賣新聞報導，東京都上次單日新增逾1300例，是今年1月21日的1485例，距今約半年前。

東京都今天已連續26天單日新增確診病例高於上週同日；最近一週平均每天新增確診病例上升到882.1例，較前一週平均663.6例增加32.9%；重症患者數也較昨天增加3人，總數57人。