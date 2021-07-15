疫情讓旅遊市場嚴峻，許多國家政府自訂入境要求，其中，英國將從7月19日起將台灣改列入旅遊的綠名單，代表返回英國入境後，若在出發前及在入境後2天內接受病毒檢測，證實未感染，將不再需要接受檢疫隔離。

英國自5月17日起逐步重啟國際旅遊，依各地疫情將國家區分為綠、黃與紅3類，台灣因本土疫情爆發、加上3級警戒等原因，被列在黃色清單，現在因疫情趨緩，改列綠色觀察名單。規定也提到，即便在綠色名單上，但若在入境英國前10天，曾赴紅名單國家或地區，則須依照紅名單入境規則處理，黃色亦同。

至於綠色名單，根據英國政府網站旅遊指南，入境旅客須在入境前48小時內接受病毒篩檢並完成填寫入境旅客追蹤表格，預約且完成付款抵達英國之後的第2次篩檢；入境後，須於當天或第2天接受病毒篩檢，4歲以下兒童無須接受篩檢，若篩檢結果為陰性則無須隔離。

根據英國政府官方網站，台灣和香港目前列在旅遊黃名單，但將從7月19日週一清晨4時起，改列入旅遊綠名單。根據路透社報導，英國公布所有旅遊規範更動，西班牙巴利亞利群島中的伊維薩（Ibiza）、馬約卡（Majorca）和美諾卡（Menorca）將從旅遊綠名單改列黃名單，克羅埃西亞的旅遊名單位置預計也將由黃轉綠。

下週起，所有完整接種疫苗的民眾自黃名單國家返回英國，都不再需要隔離檢疫，年紀較輕尚未接種兩劑疫苗的民眾則將需要居家隔離。然而，亞洲國家印尼、緬甸以及非洲國家獅子山共和國，都將自7月19日清晨4時起，從旅遊黃名單改列紅名單，意味著任何從這些國家返英的民眾，都須進入檢疫旅館隔離。