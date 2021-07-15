台中市13日確診的男家教師，疑參與男人「特殊社交趴」傳播鏈，導致5人染疫，台中衛生局長曾梓展說，案15386家教男社交圈複雜，15日匡列46名高風險對象，其中34名採檢陰性、12名篩檢中。

台中衛生局長曾梓展表示，男家教師其原匡列的接觸者原本僅6人，當中1名接觸者搬家男染疫，另外4人陰性、1人採檢中，因家教師社交圈活躍，已請警政協尋足跡，另家教男進出旅館的房客、飯店人員列自主健康管理。

因男家教師於5至7日，到搬家男的租屋處協助搬家，因此搬家男12日被匡列為接觸者採檢，13日檢驗陽性確診，Ct值21.7收住院隔離治療。已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，2名接觸者採檢列自主健康管理，目前7人篩檢陰性。

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