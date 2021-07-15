新冠肺炎全球肆虐，南韓近日因Delta變種病毒疫情升溫，單日新增確診病例再次攀高，現傳出女神全智賢的婆婆李正宇（이정우，音譯）也確診，對此，全智賢的經紀公司也緊急出面表示，全智賢身體狀況沒問題。

李正宇為南韓知名時裝設計師，15日傳出她確診新冠肺炎，不少人立刻聯想到其媳婦全智賢，尤其全智賢下半年將以《屍戰朝鮮：雅信傳》回歸，而全智賢所屬經紀公司就跳出表示，全智賢和孩子近期沒與婆婆接觸，並未感染新冠肺炎，預計安排的日程將照常進行，20日也將出席Netflix《屍戰朝鮮：雅信傳》的製作發布會。

全智賢婆婆是時裝設計師李正宇。（圖／翻攝自微博）

全智賢和金融才子崔俊赫結婚9年，育有2子，上月突爆兩人已分居半年，男方還被傳疑似外遇，對此，全智賢公司表示是不實傳聞，將採取行動提告，而崔俊赫也在社交平台上發《灌籃高手》的梗圖回應，寫下：「我想當全全（全智賢）的老公」，直接否認婚變謠言。

而李正宇看到傳聞，也在IG貼出一張生菜沙拉照片，寫下：「今天是生氣的一天，所以我差點失控吃了麵包，但還是忍住了，最後用三片生菜代替麵包」，相當幽默。而過去全智賢受訪，曾大讚婆婆是新時代獨立女性，兩人常相約打高爾夫，婆婆也常指點她穿衣，婆媳之間相處融洽，完全沒婆媳問題。