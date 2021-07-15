疫情警戒仍未下降，且越來越多人施打新冠肺炎疫苗，國人投保防疫保單亦快突破千萬張。保險局15日公告，到7月14日為止，防疫險（含疫苗險）保單投保件數已達946萬件，依舊以一天約10萬件的速度成長，而理賠件數亦已破1.6萬張，理賠金額已達12.51億元。

其中，年初的防疫神單、即台灣產物訴求一經法定隔離就理賠5萬或10萬元的熱銷保單，保險局表示，台產共承保400萬5144件，保費收入19.13億元，但到7月14日為止，台產已理賠1萬896件，理賠金額10.54億元，即已超過保費收入的55％，逼近這張保單的損益兩平點。

防疫保單即產險業推出有確診新冠肺炎的醫療費用或費用補償，其中亦有疫苗不良反應費用補償保險。

據保險局統計，到7月14日為止，疫苗不良反應險已承保157萬件，保費收入4.55億元，已理賠30件，理賠金額破百萬元。

至於一般的防疫險則約789萬件，保費收入約57.6億元。