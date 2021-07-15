全台三級警戒近2個月期間，嚴重影響經濟，為此台南市議員謝龍介提出中央發放5000元消費券紓困。行政院回應推出振興時機必須視疫情狀況、疫苗施打覆蓋率等原因調整，現階段以防疫紓困優先，防疫和紓困都要做得更好。

台南市議會進行議會市政總質詢，謝龍介質詢時表示指疫情衝擊經濟，很多基層都快「沒氣了」，謝龍介本人當場捐贈現金100萬元，另提出要市長黃偉哲向中央提案，發放新台幣5000元消費券，市長黃偉哲認同謝龍介的看法並當場承諾會向民進黨立法院黨團提出建議。

發放消費券消息一出，桃園市長鄭文燦立刻表示肯定謝龍介與黃偉哲的想法，但目前政府紓困是針對產業別、個人職業別或身分來發放，以擴大急難紓困、勞工的紓困貸款、職業工會的紓困補助為優先，全台灣共有820萬人受惠，第1階段的紓困任務應先完成，再來全盤檢討討論。

行政院發言人羅秉成說，台灣現在仍在疫情三級警戒期間，這段時間還是「防疫為先、紓困為重」，消費券如去年推出的三倍券，皆屬於振興措施，是在疫情穩定時用以刺激消費、振興民生經濟，希望鼓勵民眾出遊、出門消費，但考量目前狀況，雖然微解封上路，各地對相關外出措施依舊嚴格謹慎，並不適合此時推出振興措施。

羅秉成進一步說明，目前中央祭出的紓困振興特別預算仍有約1605億元額度，疫苗的部分確定還會再採購，紓困面若既有措施不足之處，也可能後續追加費用，因此振興會投入多少預算，仍要觀察，應該把眼前的紓困先處理完，在討論下一步計劃。