逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開高震盪走高，且再度創下新高，終場上漲188.44點作收，漲幅1.06％，收在18034.19點；櫃買指數亦同步揚升2.87點，漲幅1.32％，收在220.84點；三大法人進出方面，外資續買162.02億元，投信賣超28.7億元，自營商轉買20.93億元，外資法人於台指期轉賣898口多單，累計淨空單部位為28043口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股15日表現亮眼，不僅加權指數大漲，包括航運類股長榮、陽明、萬海、新興、裕民、台航、中航、慧洋-KY、四維航，鋼鐵類股彰源、運錩、新鋼、燁輝、官田鋼、聚亨、建錩、中鴻等，以及部分電子族群，均表現強勢，甚至亮燈漲停、再創新高。顯見市場人氣不墜、多方控盤作價企圖心仍強，研判後市行情的發展仍不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的新唐，MCU業者掀漲價，股價15日再度上漲逾4％，配合內外資法人大戶心態積極偏多，預期只要量價不失控，後市仍有續漲機會。

台股目前屬於由內資主導的市場，帶動加權指數一路創高，在多數投資人都賺錢後，將使大戶、中實戶財力更強，更敢於將資金投入股市。此外，再加上第三季電子傳統產業旺季來臨、蘋果新機拉貨啟動，後市更是沒有悲觀的道理。