逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:112021/07/15 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數15日開高走平，藉由創惟等6月營收創高股領軍，以及跌深航運股反彈，終場收在歷史最高18034點。 近期輪動上已到同步及落後族群，不能過度追漲，資金轉向營收及高殖利率題材，包括通嘉、宏齊、億光、亞泰、圓剛等個股，操作上以強勢股短打為主，航運與鋼鐵族群則可利用反彈減碼。 個股方面，本周納入投資組合的和椿，6月營與首季獲利佳，轉機性強，股價可望再攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #圓剛 #宏齊 #通嘉 #創惟 #和椿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:402021/07/13 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:392021/07/13 財經 意外!紐西蘭下周結束購債 04:102021/07/15 財經要聞 《台北股市》208檔台股6月營收創高 半導體占2成 11:102021/07/14 財經 《美股掃瞄》道瓊、標普500小漲 蘋果、微軟創新高 08:542021/07/15 財經 台積Q3營收 外資喊季增2成 04:102021/07/14 財經要聞 《美股掃瞄》通膨白熱化 美股失守歷史高點 09:112021/07/14 財經 8,337億 台股換手爆次天量 04:102021/07/14 財經要聞 上市櫃營收 拚出最強上半年 04:102021/07/13 財經要聞 《集中市場》電金傳拱萬八新頁 外資連4敲進700億元 15:422021/07/15 財經 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 財經熱門新聞 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 待客好又誠信金融機構揭曉 21家上榜 - 財經 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 南非傳暴動 3300億基金投資人挫咧等 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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