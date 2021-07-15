逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數15日開高走平，藉由創惟等6月營收創高股領軍，以及跌深航運股反彈，終場收在歷史最高18034點。 近期輪動上已到同步及落後族群，不能過度追漲，資金轉向營收及高殖利率題材，包括通嘉、宏齊、億光、亞泰、圓剛等個股，操作上以強勢股短打為主，航運與鋼鐵族群則可利用反彈減碼。

個股方面，本周納入投資組合的和椿，6月營與首季獲利佳，轉機性強，股價可望再攻。