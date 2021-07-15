許姓男子2009年在高雄街頭槍殺槍擊要犯楊雙伍梁姓司機未遂，為躲避10年徒刑潛逃至大陸，經營小吃攤維生8年，2019年花1萬元人民幣搭船偷渡回台後落網。一審遭判拘役40日，可易科罰金。高雄地院日前駁回上訴，維持原判定讞。

2009年1月許男與梁男因毒品買賣糾紛，在高雄街頭爆發槍戰。許男不滿把毒品交給梁男協助轉賣後利潤遭侵吞，在高雄街頭相互追殺。許男涉嫌持槍直接朝梁男頭部開槍，結果打中梁男腹部，所幸送醫搶救撿回一命。

2011年10月許男被依殺人未遂罪判刑10年定讞，不過許男搶在判決前夕就搭機離台，成為通緝犯的他從香港輾轉逃至大陸廣東，在當地經營小吃攤，一過將近8年。2019年許男花1萬元人民幣搭船偷渡回台，成功從東港上岸，回到高雄市躲藏，半年後在三民區一間咖啡廳遭警逮獲，直接入監服刑。

許男供稱，他在廈門港邊認識一名叫阿振的船主，雙方協議以1萬元人民幣為代價，讓他搭船偷渡回台灣。2019年4月他從廈門搭船出海，當時船上還有其他身分不明之人，他不斷暈船，只記得船開到東港外海，船東竟叫他直接跳船，最後只有他成功登陸，轉搭計程車回到高雄。

許男四處流浪躲藏於空屋，半年後遭警方逮獲，高雄地院依國安法逃避檢查罪輕判其40天拘役，可易科罰金，沒想到許男不服上訴，希望法官重判他2月有期徒刑。

許男在法庭上強調自己記錯時間，強調他2012年1月就已偷渡回台，去大陸也是希望找尋毒品案的陳姓證人幫他作證。原來，許男希望偷渡案能與2012年2月、判12年定讞的毒品案合併定執行刑，進而降低刑期。

法官認為許男所言不合常理，不採信供詞，駁回上訴，仍依《國安法》逃避檢查罪判他拘役40日定讞。

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