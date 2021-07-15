國內三級警戒已持續近2個月，指揮中心宣布自13日起微解封，適度鬆綁電影院、健身房、風景區及夜市等場所，但補習班、幼兒園及課輔中心卻仍維持停課，讓不少「蠟燭兩頭燒」的爸媽感嘆「快撐不下去」。工鬥團體14日至行政院陳情表示，防疫照顧假不支薪，讓家長不堪負荷，單次發放的1萬元孩童家庭防疫補貼根本不夠，呼籲防疫照顧假應強制支薪。

工鬥團體14日在行政院前舉行「三級警戒又延長家長炸鍋誰負擔」記者會，指出不支薪的防疫照顧假已形成家長龐大壓力，行政院日前發放一次性的1萬元補貼，形同「杯水車薪」，完全無法補足這段時間的損失，因此強烈訴求防疫照顧假應強制支薪，並由勞、資、政三方共同負擔，而非將所有壓力都集中在勞動者身上。

來自桃園的吳爸爸表示，自己有2名國小的孩子，如今皆改為線上學習，但使用的軟體程式相當複雜，即便家中有長輩也無法協助操作，因此只能請防疫照顧假親自教育，而政府雖有發放1萬元補貼，但以他們雙薪家庭的狀況來說，每月收入至少減少1.4萬元至2萬元，加上政府並未強制雇主為防疫照顧假支薪，對於家長來說實在是入不敷出。

家裡也有2名國小生的林媽媽則說，自從孩子3餐都在家裡吃飯以後，每月伙食費暴增2萬元以上，僅有1萬元補助根本不夠，而且經常請防疫照顧假，不僅對於同事感到很不好意思，主管也會暗示自己的配合度、出席率不佳，可能因此影響考績，而她身邊的朋友是有3個孩子的單親媽媽，處境更為艱難，不請假的話沒人照顧孩子，請假的話又無法賺錢養家。

根據工鬥團體調查結果顯示，自從三級警戒實施以來，勞工平均申請防疫照顧假22.6天，總收入平均減損4.7萬元，而有83.7%勞工認為1萬元孩童家庭防疫補貼不足，並有89.1%勞工支持應由勞、資、政3方共同負擔防疫照顧假，因此工鬥團體呼籲，行政院應組成跨部會的團隊，針對防疫照顧假進行研擬討論，籌備更周延完整的措施。

不過，勞動部官員回應，當初教育部及衛福部在研擬時，認為防疫照顧假是出於防疫目的，不得歸責於雇主，因此並未規定強制支薪，但在立法院審查特別條例時，也有立委提出可能造成薪資損失的考量，因此發放1萬元的孩童家庭防疫補貼，近期也推出全時受僱勞工生活補貼計劃，針對薪資減少2成的勞工提供補貼，建議符合條件的家長可儘速申請。

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