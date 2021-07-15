疫情重挫航空業，長榮空廚轉向積極拓展機外銷售通路，今年上半年業績成長超過5倍，包括於全家團購通路推出「機上限定－航空奶油餐包」，一推出即創下突破百萬顆的驚人佳績，至今總銷售量更達到了200棟101大樓的高度；加碼推出限時限量的招牌商品「超夯大蒜厚片吐司」，創下單週銷售直破5萬片的新紀錄。

因應疫情，長榮空廚同時瞄準自煮商品，推出「安心美饌方便購」，獨家販售以高規格食安標準製作的各種美食，提供民眾另一種安心、便利的餐飲選擇，讓大家在防疫期間不再為三餐苦惱，提供兩組不同的菜色組合，其中「紅燒獅子頭」為主廚精心搭配，讓其瘦、肥豬肉達到黃金比例，燉出內餡柔軟鮮美的好滋味。

長榮空廚近年持續擴大商品項目及販售通路，其他經典熱銷款如長榮空廚牛肉麵、超夯大蒜厚片吐司，以及深受集團員工喜愛的特製鳳梨酥禮盒，也都能透過網路下訂，在空廚小舖、長榮樂e購、東森購物、蝦皮及全家團購各項通路中選購，即使不搭飛機，也能享用空中美饌，台灣本島宅配到府。

長榮空廚表示，去年迄今除既有機上餐點業務，也舉辦空廚體驗營，更於各大電商平台推出主廚私房功夫菜、道地家常料理、以及商務艙限定的麵包套組系列，年初榮耀加身的「百香果胡椒巧克力」已於長榮國際連鎖酒店獨家販售，近期將上架的是榮獲絕佳風味獎章的南棗核桃糕。

長榮空廚近期將傳統糕點南棗核桃糕推上國際舞台，由主廚羅誌朗所帶領的專業團隊經過超過上百次的嘗試，並於全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊－ITQI國際風味評鑑所，奪得絕佳風味獎章殊榮，再度獲得世界肯定。