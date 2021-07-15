女星「Ella」陳嘉樺近期都待在家防疫，親民的她樂於分享生活大小事，而陳嘉樺昨（14日）分享居家運動日常，不過她的穿搭卻很不日常，只見Ella身穿藍色連體衣搭配粗皮帶，頭綁側邊高馬尾、頭巾還頂著大紅唇，陳嘉樺大方對著鏡頭扭腰擺臀，她身材纖細、0贅肉，前凸後翹的S曲線更是讓網友看傻眼。

陳嘉樺昨在網上分享一系列運動照，並發文寫下：「今日跳床主題：『瑪丹娜』，我怎麼比較像摔角選手」，只見她身穿藍色連體衣搭配黑色粗皮帶，頂著側邊高馬尾的陳嘉樺，頭綁藍底白點的頭巾，而Ella的妝容也不馬虎，她頂著精緻全妝、大紅唇入鏡，陳嘉樺還不禁直呼：「有沒有很認真？運動還化妝」。

陳嘉樺運動的穿搭和妝容超狂。（圖／取材自陳嘉樺 Ella臉書）

今年邁入40歲的陳嘉樺，不僅身材纖細、0贅肉，穿上緊身連體衣的她，S身材曲線相當明顯，俏麗模樣讓網看傻，而她的4歲兒子勁寶也很給媽媽面子，對ELLA喊：「加油，這位瑪丹娜」，逗得陳嘉樺開心不已，網友看到陳嘉樺不科學身材則直呼：「我剛一看以為泫雅」、「太瘦了吧」、「太不像Ella了」。

雖然陳嘉喊喊運動跳床很累，不過她仍認為宅在家運動不能停，由於近期是疫情三級警戒微解封，ELLA則自嘲是：「微解瘋」，逗樂一票網友。

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